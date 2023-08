Szoboszlai csak a kezdet, Liverpoolban már Lisztest figyelik

Az idei nyári átigazolási időszakban a magyar válogatott két kulcsembere Angliába igazolt. Kerkez Milos a Bournemouth futballistája lett, Szoboszlai Dominik pedig magyar rekordösszegért (70 millió euró/26 milliárd forint) tette át a székhelyét Lipcséből Liverpoolba. Ez pedig még csak a kezdet lehet. Már a fradista Lisztes Krisztián a téma.

A liverpooliak szerint Lisztes Krisztián lehet az új Szoboszlai – Fotó: Dömötör Csaba

Utóbbi klubról a mindig naprakész híreket szolgáló Liverpool.com kiemeli, hogy az elmúlt időszak sikerei után érdemes lehet a magyar futballpiacon is nézelődni, a cikk szerzője pedig a Ferencvárosból ajánlott egy nevet, Lisztes Krisztiánt. A 18 éves támadó a tavalyi szezonban robbant be köztudatba, amikor a tavaszi szezonban a cserepadról is gólokkal, gólpasszokkal segítette a 34. bajnoki címéhez a zöld-fehér mezes klubot.

A Liverpool.com felhívta a figyelmet arra, hogy a 670 perc alatt elért kilenc kanadai pontja (hat gól és három gólpassz) parádés statisztika, a legjobb 30 európai ligában a 2005 után születettek közül övé a legjobb gólkontribúció mutató április óta, többek között megelőzi a nyáron a Real Madridba szerződött török szupertehetséget, Arda Gülert (neki nyolc kanadai pontja volt).

A szerző szerint Lisztesnek még dolgoznia kell a letámadásain, sokoldalúsága viszont kiemelkedő, tavasszal középcsatárként, hamis kilencesként, irányító középpályásként és szélsőként is pályára lépett a Fradiban. Az üres területek megtalálásához vele született intelligenciája van, amit főként a 16-oson belül kamatoztat. Az egy az egy elleni párharcokban pedig szintén erős.

Az oldal kitér arra is, hogy Lisztes egy relatíve olcsó befektetés lehet a Liverpoolnak, akit a Brighton stratégiájához hasonló módon lehetne felkészíteni a Premier League-re, az első években angliai kölcsönszerződésekkel kellene hozzászoktatni a dinamikus brit futball légköréhez, hogy aztán már meglegyen az angliai rutinja, amivel sokat profitálhat a Liverpool.

Lisztes az idei szezonban egyre nagyobb szerepet kap a Fradinál, az NB I-ben eddig mindkét fordulóban kezdett, és mindkét alkalommal betalált, de a Bajnokok Ligája és Konferencialiga-selejtezőben is két-két alkalommal pályára lépett. A 18 éves tehetség értékét 600 ezer euróra (230 millió forint) taksálja a Transfermarkt, azonban értesüléseink szerint a Fradi ennek a sokszorosáért, több millió euróért hajlandó csak elengedni.