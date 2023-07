Megvannak az időpontok, ekkor láthatjuk Szoboszlait a Liverpool színeiben

A magyar szurkolókat nyilvánvalóan leginkább az foglalkoztatja, mikor láthatják Szoboszlai Dominiket új sztárcsapatában játszani. A This is Anfield most összegyűjtötte a Liverpool együttesének közelgő fontos dátumait:

Július 8. – a felkészülés kezdete,

Július 11. – a válogatott játékosok is hadrendbe állnak,

Július 19. – felkészülési mérkőzés a Karlsruher SC ellen (Németország),

Július 24. – felkészülési mérkőzés a Greuther Furth ellen (Németország),

Július 30. – felkészülési mérkőzés a Leicester Cisty ellen (Szingapúr),

Augusztus 2. – felkészülési mérkőzés a Bayern München ellen (Szingapúr),

Augusztus (pontos adatok nélkül) – felkészülési mérkőzés egy angol csapat ellen,

Augusztus 13. – Premier League 1. forduló,

Szeptember 21. – Európa-liga csoportkör 1. forduló .

Fotó: Csudai Sándor / Origo

Mindebből tehát kiderül, hogy Szoboszlai két hónap múlva bemutatkozhat az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A Premier League egyébként hatalmas üzlet, a legutóbbi idényben 2,5 milliárd fontot (1000 milliárd forintnál is többet) hozott a csapatok konyhájára a közvetítésekből származó bevételből és pénzdíjakból. A Liverpool FC, amely a bajnoki címeket tekintve a második legsikeresebb angol labdarúgócsapat, mindazonáltal legalább 50 millió fontot (majdnem 22 milliárd forintot) bukott azon, hogy lecsúszott a Bajnokok Ligája-indulásról – írja a brit Mirror.