Szoboszlai Dominik a budapesti éjszakában, így bulizott a válogatott focista

Csodás szezont zárt Szoboszlai Dominik labdarúgó, klubszinten és a válogatottban egyaránt. A német Lipcsével meglett a kupaarany és a bajnoki bronz, s a gárda magyar légiósát már a nyáron több európai nagycsapat is leigazolná. Arról hallani, hogy még a 70 millió euró is kevés lehet érte. A válogatott csapatkapitányaként is remekelt, az általa vezetett gárda 2023-ban négy meccsen még gólt sem kapott, s vezeti a csoportját az Eb-selejtezőben.

Fotó: Török Attila

Szoboszlaiék kedden játszották a szezon utolsó meccsét, a válogatottal magabiztosan, 2-0-ra verték idehaza a litvánokat. Mostanra az is kiderült, hogy hol ünnepeltek a fiúk, egy belvárosi szórakozóhelyen lazítottak a kemény szezon után. Az Ötkertben a Halott Pénz szólt, Szoboszlaiék pedig fel is kerültek a TikTokra.