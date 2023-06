Óriási fordulat, váratlan dolog derült ki Kenderesi Tamás édesapjáról

Nem csitul Kenderesi Tamás doppingügye, aki akár a Sportdöntőbírósághoz is fordulhat, hogy bizonyítsa igazát. Az olimpiai bronzérmes úszót fél évvel ezelőtt atipikusnak minősített biológiai útlevele alapján vonták doppingeljárás alá. Sőt, nem jogerős, elsőfokú ítélet is született az ügyében. Az nem kérdés, ha most eltiltják, akkor körülbelül vége is lehet a pályafutásának.

Fotó: Török Attila

Dr. Kováts Tímea, a Magyar Úszószövetség keretorvosa a Mandinernek beszélt arról, hogy sok kérdőjel van az ügyben. Sőt, akár édesapja is lehet az, aki megmenti fiát.

Tamás édesapjánál, aki ad hoc, kíváncsiságból elment egy laborba és csináltatott egy vérképet retikulocitaszámmal kiegészítve. Nos, az ő esetében ez az érték sokkal kiugróbb volt, és messze meghaladta a saját élsportoló, válogatott úszó fia értékeinek eltérését a WADA normál tartományához képest, ami azért igen elgondolkodtató

– mondta a Mandinernek dr. Kováts Tímea.

A szakember szerint mindenképpen változtatnia kellene a szabályozáson.

– Kenderesi Tamás már megjárta a poklot, és most, ha mégis a reputációja miatt a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz, a CAS-hoz fordul, az akkora anyagi tehertétel, és olyan stressz, amely már mindenképpen megpecsételte a pályafutását. Én csak azt mondom, akár Kenderesi, akár más sportoló esetében, hogy ha csak egyetlen esetben is ártatlan sportolót ítélnek el egy ilyen modell, vagy módszer alapján, akkor az helyrehozhatatlan károkat okoz, és ezen mindenképpen el kellene gondolkodniuk az érintett döntéshozóknak.