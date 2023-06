Folytatódik a Tipmix Minifoci: Nagypályások, akik kispályán is királyok lennének

A nyári tornákat, bajnokságokat igyekszünk komolyan venni és jó eredményeket elérni. Hátha ez majd ösztönzi a játékosokat arra, hogy szezon közben is többször jöjjenek és egyre jobban összeálljon a csapat. Az MK balatonfűzfői fordulójára is készülünk, és annak ellenére, hogy az NB III-ban már elkezdődött a felkészülés, így is egy jó brigád gyűlt össze. Elsődleges célunk, hogy jól érezzük magunkat, de nem titok, hogy szeretnénk az első kettőben végezni és bejutni a nagydöntőbe. Aztán meglátjuk, hogy mit sikerül ebből megvalósítani