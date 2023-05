Tisztújítást tartott a MSÚSZ: további öt évig Szöllősi György marad az elnök

A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) idén is megtartotta közgyűlését, amelyen most tisztújításra is sor került. A pécsi közgyűlésen további öt évre meghosszabbították Szölőssi György elnöki mandátumát, aki a Nemzeti Sport főszerkesztője.

Fotó: Dömötör Csaba

Az első alelnök Mravik Gusztáv, a Nemzeti Sport képszerkesztője, a második alelnök Csisztu Zsuzsa, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) alelnöke maradt. Az elnökségbe újra bekerült Deák Zsigmond, Moncz Attila, Sörös Jenő és S. Tóth János.

Az etikai bizottság elnöke továbbra is Győr Béla, a tagfelvételié Pálfalvi Gábor, az ellenőrzőé Horváth Imre.

A közgyűlésen az alapszabály módosításával létrejött szolidaritási bizottság elnökének Kopeczky Lajost, a Telesport nyugalmazott riporterét, az összmagyar állandó bizottság első emberének Dunda Györgyöt, a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatóját választották meg.

MTI