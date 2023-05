Most jelentette be a Fradi, Deák Bill Gyula is jön a nagy bulira

Az már két hete eldőlt, hogy a Fradi focicsapata az NB I-ben megszerezte 34. bajnoki címét is. A zöld-fehérek az utolsó meccseiket már a következő szezonra való felkészülés jegyében játszhatják, így szombaton a Debrecen ellen hazai pályán (17.45, M4 Sport), valamint jövő vasárnap Mezőkövesden. Az utolsó meccs után kerül sor az aranyérmek átadására, mégpedig a tervek szerint több ezer fradista előtt. A drukkereket koncertekkel és élőmeccs-nézéssel az MVM Dome-ba várják, ahol fellép az ősfradista Deák Bill Gyula is.

Bill kapitány évtizedek óta fradista – Fotó: Fradi.hu

A zenész egy percig sem gondolkodott azon, ott lesz-e az eseményen. Mint mondja, bárhol is jár az országban, sosem tagadja meg, kinek is szurkol.

„Bármerre is koncertezem, akár Debrecenben, vagy akár Miskolcon, mindig kirakom a Fradi-címeres törülközőmet, s eljátszom ezt a két számot. Nagyon örülök, hogy a bajnokavatón is énekelhetem A felszarvazottak balladáját – mesélte Deák Bill Gyula a FradiMédiának, aki a Ferencvárosi Torna Clubhoz fűződő kapcsolatáról is beszélt. – Anyai nagyapám volt fradista a családban, de már gyermekként is tetszett az a foci, amit a Ferencváros játszott. Sorolhatnám a kedvenc játékosaimat: Albert, Varga, Nyilasi, Böde. A klub már akkor is egy nagy család volt. Az összes bajnoki címünkre nagyon szívesen emlékszem vissza.”

A bajnokavató buli május 28-án, vasárnap lesz, a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.