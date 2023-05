Kártyapartikkal készül a vb-re az év magyar sportolónője

A 2 hetes beleki, törökországi edzőtáborozás után bizakodva várja a szabadtéri szezont a tavaly 100 méteren szabadtéren Eb-ezüstérmet szerző gátfutó, Kozák Luca.

A debreceni futónő elmondta, hogy úgy érzi, jót tett neki, hogy – egy kisebb sérülés miatt – kihagyta a fedett pályás szezont. 2022 legjobb sportolónőjének így nem kellett hajszolnia a versenyeket és a jó eredményeket – kicsit nyugodtabban vág neki a szabadtéri szezonnak.

Kozák Luca – Fotó: KISS ANNAMARIE

Kozák a Karc FM Előnyszabály című műsorának volt a vendége, az interjúban mesél a budapesti nyári vb-ről is, ahol elvárás önmagától az elődöntőbe jutás, de szeretne azok közé tartozni, akik a nyolcas döntőért harcolnak. Továbbá mesélt a 4×100 váltóról is, hiszen abban is érdekelt lesz a hazai világbajnokságon, várhatóan első emberként indulva.

Kiderült az is, hogy milyen kártyapartikkal kapcsolódnak ki edzőjével, Suba Lászlóval és válogatott társaival együtt az edzőtáborokban.

