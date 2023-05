Előkerült egy fotó, így még biztosan nem láttad Hosszú Katinka férjét

Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté is májusi születésű, sőt a horoszkópjuk is azonos: mindketten a Bika jegyében születtek. A háromszoros olimpiai bajnok úszóbő 3-án ünnepelte 34. születésnapját, míg párja hétfőn töltötte be a 37-et. Ez alkalomból lepte meg követőit Máté.

Fotó: Szabolcs László / Metropol

A szülinapos Máté megmutatta, milyen is volt ő kisfiú korában. A közösségi oldalára feltöltött fotók közül az elsőn éppen egy tortával próbál megbirkózni. A második fotón édesapjával, a harmadikon pedig lánytestvérével látható.

Katinka és Máté hamarosan maguk is megtapasztalhatják, milyen érzés szülőnek lenni. Az úszónő legújabb terhespocakos fotóját elnézve ez az időpont egyre inkább közeleg.