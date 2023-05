Elhagyta a remény, lemondott a kemoterápiáról a rákbeteg magyar focista

Bánhegyi Zsolt fiatal, rendkívül tehetséges focista, és még előtte áll az élet. Az NB II-es játékos kálváriájáról bátyja számolt be, és most arra kéri a lakosságot, hogy segítsenek megmenteni a kisöccse életét.

A kép illusztráció

Bánhegyi Zsolt, a fiatal focista, aki az NB II-es Szolnok cserekapusa, pontosan egy évvel ezelőtt tette le az írásbeli érettségit, hétvégén pedig meccsre készült. Azóta nagyon sokat változott a család helyzete: a meccsen való győzelem helyett most az életéért küzdenek. Zsoltnál ugyanis 52 hete Ewing-sarcomát diagnosztizáltak: abba kellett hagynia a focit, és az érettségit sem tehette le. Ezek azonban apróságnak tűnnek ahhoz képest, amivel most kell szembenézniük: a rák elleni harccal. Budapesten megkezdték a kemoterápiát, ám a kezdeti lendület után a daganat és az áttét nőtt. Ekkor gyógyszeres kezelésbe kezdtek, és bár volt egy átmeneti javulás, ismételten nőtt a daganat és az áttét. Most ismét kemoterápiát javasolnak, ezt azonban a fiatal fiú határozottan elutasítja, mert nem hisz benne.