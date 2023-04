„Vén fejjel, bőgve mentem haza” – Keresztes Ildikó a Sztárban Sztár műsoráról mesélt

Keresztes Ildikó rendkívül mozgékony és eleven kislány volt, ezért anyukája elvitte ritmikus táncra, szertornára, majd 2 éven át a kolozsvári balettintézetben edződött. Az énekesnő a mai napig remek formában van, tökéletes az alakja.

– Szerencsés vagyok, mert jó géneket örököltem. Mivel nem folytatok önpusztító életmódot, ezért talán a jóisten karbantart – mondta Keresztes Ildikó a Metropolnak. – A családomban alkatra mindenki egy 20-assal tűnik fiatalabbnak mindenféle szempontból. Szerintem az nem múlik el nyomtalanul, ha valaki ötéves kora óta napi két edzéssel foglalkozik a testével 20 éves koráig. Mindenki azt gondolja, hogy manapság is napi szinten edzek, de sajnos nem. Viszont nagyon szeretném visszahozni az életembe a sportot.

Úgy véli, ha újra kezdené az edzéseket, akkor előbb-utóbb számos olyan gyakorlatot képes lenne újra megcsinálni, amit nagyon régen próbált utoljára.

Keresztes Ildikó Fotó: Markovics Gábor

– Most eszembe jutott a 2014-es Sztárban Sztár, ahol az amerikai énekesnőt, Pinket kellett alakítanom. Az egyik élő koncertjén a Try című dala közben egy trapézon spárgázott. Én azt, egy az egyben, megcsináltam nagyjából egyhetes felkészüléssel. Óriási dolog volt, mert amikor elmentem az első edzésre a légtornászok nagyasszonyához, Vincze Tündéhez, akkor azt hittem, hogy azonnal meg tudom csinálni, de gyorsan rájöttem, hogy nem. Úgy mentem haza, vén fejjel bőgve, hogy én csak azt gondoltam, hogy a testem ezt meg tudja csinálni, de nem tudja. Akkor vettem egy nagy levegőt és azt mondtam, azért is megcsinálom, mint az igazi székely. Valóban könnyebben emlékszik a test rá, de erre rá kellett gyúrni. Nyilván most spárgába és hídba sem tudnék lemenni, de ha elkezdenék edzeni, akkor valószínűleg egy hónapon belül sok mindent meg tudnék csinálni. Mára az maradt, hogy egy cigánykerék menne.

A marosvásárhelyi születésű énekesnő hozzátette, Erdélyt sosem fogja elfelejteni.

– Erdély mindig is fontos lesz, sőt, egyre fontosabb. Ahogy telnek-múlnak az évek, egyre inkább köszönnek vissza a nagyszüleim tanításai és mondókái, hogy majd meglátod, kislányom. Nagyon sok helyen nem voltam Erdélyben, ahova még ebben az életemben szeretnék eljutni. Az egyik ilyen a Gyilkos-tó.

Keresztes Ildikó további érdekességeket mesél a Karc FM-en szombat délelőtt 11.05-től az Előnyszabály című műsorban.