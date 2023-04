Megtörtént a nagy bejelentés, jelentősen átalakul a Hungaroring

Stefano Domenicali [az F1 vezére] is elismerte, hogy a kezdetektől nagyon jó partnerek vagyunk, segítettünk többek között az azeri és a mexikói verseny megvalósításában is. Továbbá a pilóták és a szerelők számára is ez az egyik legkedveltebb helyszín, a többségnél a top három között van, a pálya mellett Budapest és a jellemzően a Magyar Nagydíjat követő nyári szünet miatt is