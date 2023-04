Heti top: Szilágyi Liliána az apjáról, Szilágyi Áron gyermekáldásról tett váratlan bejelentést

Az előzmények ismeretében váratlan szavakkal, új szemszögből beszélt zaklatással és terrorizálással vádolt édesapjáról Szilágyi Liliána.

Szilágyi Liliána meglepő hangot ütött meg apjával kapcsolatban Fotó: Markovics Gábor / Ripost

A korábbi úszónő 2021 decemberében állt elő vallomásával, állításait azóta is tartja, míg Szilágyi Zoltán beperelte őt ezek miatt. Liliána most a Mindenségit! YouTube-csatorna interjújában így beszélt róla:

Nem haragszom az apámra. Nem magától lett olyan, amilyen. Neki sem volt könnyű gyerekkora

– mondta a műsorban Szilágyi Liliána. – A nagyapáink is, a szüleink is tűrtek, úgy érezték, nekik ez a sors jutott, nem tudnak azon változtatni. Ma már ez nem így van, egyre többen emelik fel a hangjukat.

*

Húsvét hétfőn két örömteli hírt közölt közösségi oldalain Szilágyi Áron. A háromszoros olimpiai, kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok kardvívó évek óta kétlaki életet élt Londonban dolgozó feleségével, Bettivel. A vívó is Angliába költözött, de most hazatért a házaspár – ráadásul gyermekáldás előtt is állnak, ahogy az a friss fotón látható is.



"A következő fejezetet már nem csak ketten írjuk. Egy újabb közös kaland veszi kezdetét. Már nagyon várjuk"

– írta a 33 éves kardozó.

A Metropol megtudta: a nagy bajnoknak kisfia lesz, aki májusban jön világra.

*

Másfél hónapja, február vége óta nyeretlen a Ferencváros focicsapata, de az Európa-ligában elért csoportgyőzelem és nyolcaddöntőig jutás után többek között a török Trabzonspor is hívta Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőt. Az orosz Match TV a „helyzetet jól ismerő” forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy biztosan a Fradinál marad.



Az orosz lapok szerint már alá is írta új szerződését a Ferencvárossal.