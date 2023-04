"Fejezet vége. Új fejezet kezdete" - Szilágyi Áron és felesége hatalmas bejelentést tett

Fontos döntést hozott Szilágyi Áron és felesége, Betti. A pár évek óta kétlaki életet élt, mivel Áron kedvese Londonban dolgozott. A tokiói olimpia után a háromszoros ötkarikás aranyérmes vívó kiköltözött Angliába, de most hazatér a házaspár. Sőt, gyermekáldás előtt is állnak, ahogy az a friss fotón látható is.

Fotó: Illyés Tibor

A kardozó közösségi oldalán számolt be döntésükről:

"Fejezet vége. Új fejezet.

Emeletes busz, Big Ben és fish & chips helyett újra Combino, Budai Vár és töltött káposzta. Ismét Budapest a bázis, régi-új otthonunk."

- írta Áron, aki sok gratulációt kapott.

A következő fejezetet már nem csak ketten írjuk. Egy újabb közös kaland veszi kezdetét. Már nagyon várjuk

- írta a következő időszakról és a gyermekáldásról a 33 éves kardozó.