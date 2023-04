Kiderült, ebben a sportágban volt sikeres Balogh Levente

Balogh Levente lesz a Karc FM „Előnyszabály” című műsorának legújabb vendége. A Szentkirályi Magyarország elnöke korábban utánpótlás-válogatott dzsúdós volt, részben ezeknek a tapasztalatoknak is köszönhetően lett később sikeres üzletember.

Balogh Levente a sportban is sokáig jutott, utánpótlás-válogatott dzsúdós volt Fotó: Máté Krisztián

A tudás birtokában kell lennie annak, aki fekete öves dzsúdós

– mondta el Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország elnöke. „Ez a hitelesség, és ez tanított meg az üzleti életben arra, hogy azt kommunikálom, ami vagyok, és azt, amit elértem, meg amit tudok, azaz meg tudok csinálni.”

A sportot azóta sem hanyagolja el, továbbra is szerves része az életének. „Próbálok hetente 5-ször sportolni most is, többféle sportágat űzök hobbiként, például 23 éve egy nap tereplovaglás benne van a napirendemben.”

A teljes beszélgetés április 22-én, szombaton 11:05-től lesz hallható a Karc FM Előnyszabály című műsorában.