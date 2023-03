Lesz magyar edzője a Bayernnek? Hétfőig biztosan eldől

Immár hivatalos, Thomas Tuchel lett a Bayern München focicsapatának új vezetőedzője. A klub hiába harcol a bajnoki címért, áll hibátlan mérleggel a BL-ben a negyeddöntő előtt, a vezetők csütörtökön kirúgták Julian Nagelsmannt. Már akkor tudni lehetett, amit most be is jelentettek: a Németországban legutóbb 2017-ben, Dortmundban dolgozó Tuchel az utód.

Thomas Tuchel erhält einen Vertrag bis zum 30.6.2025 und wird am Montag erstmals das Training leiten. pic.twitter.com/KojjLFG3pW — FC Bayern München (@FCBayern) March 24, 2023

Julian Nagelsmann teljes stábjának mennie kell, így jó esély van arra, hogy lesz magyar edzőjük a bajoroknak. Lőw Zsolt hű társként korábban a PSG-nél és a Chelsea együttesénél is elsőszámú segítője volt barátjának Tuchelnek. Londonban két évvel ezelőtt BL-t is nyertek a Kékekkel. Ha Lőw jön, akkor ő lehet a nyolcadik magyar edző a Bayern München történetében.

Tuchel szombaton sajtótájékoztatót tart, hétfőn pedig már az új stáb vezeti a csapat edzését.