Már csak 200 nap, és kezdődik a budapesti atlétikai vb

Eddig már 3500-an regisztráltak az augusztusi budapesti atlétikai világbajnokság önkéntes programjába – közölte a szervezőbizottság a vb-rajt előtt 200 nappal, kedden. Az önkéntesek február 20-ig még jelentkezhetnek, eddig 30 országból regisztráltak, és a határidő lejárta után választják majd ki azokat, akik ott lehetnek az eseményen.

Fotó: Kovács Attila

„Nagy siker, és egyben jól jelzi az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos felfokozott várakozásokat, hogy alig több mint egy hónap alatt a vártnál jóval többen regisztráltak önkéntesnek. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki jelentkezett, és köszönettel tartozunk a szervezőbizottság önkéntes programot szervező partnerének, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemnek” – mondta a közleményben Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a világbajnokságért felelős kormánybiztos.

A vb-re több mint 200 ország 2000 sportolója, összesen csaknem 8000 akkreditált résztvevő érkezik majd Budapestre, a világ idei legnagyobb sporteseményére. Eddig 68 országból vásároltak már jegyeket, az értékesítés első hónapjában 100 ezer belépő kelt el, ez pedig a szervezők és a nemzetközi szövetség várakozásit is felülmúlta. A jegyvásárlók többsége magyar, de nagyon sokan érkeznek majd Angliából, az Egyesült Államokból és Németországból is, valamint kiemelkedő az érdeklődés a közép-európai térségben.

„Kulcsfontosságúak az önkéntesek, akik nélkül elképzelhetetlen lenne egy ekkora világversenyt megrendezni. Ők lesznek a vb nagykövetei, akik már a repülőtéren vagy a pályaudvaron fogadják a sportolókat és a nézőket. Ott lesznek a szállodákban, a buszokon, a melegítő- és a versenypályán is. Óriási a felelősségük, és a dicsőség is jelentős, részben az övék lesz, hiszen nekik is köszönhetjük majd, ha az álmaink valóra válnak, és ez lesz minden idők legjobb atlétikai világbajnoksága” – mondta Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója.

A közleményből az is kiderült, hogy Magyarország minden tájáról és minden korosztályból regisztráltak önkéntesek, akik minimum hét, de akár mind a kilenc napra jelentkezhetnek. A budapesti atlétikai vb-t augusztus 19. és 27. között rendezik, a központi helyszín a vadonatúj Nemzeti Atlétikai Központ lesz a pesti Duna-parton. Fontos helyszín még a maraton- és gyaloglóversenyek rajt- és célterülete, a Hősök tere, valamint a teljes útvonal, amely Budapest legszebb, történelmi városrészein halad át.

Jegyek és bérletek továbbra is vásárolhatók a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon, ahol a vb teljes programja is megtekinthető.