Bomba üzletet köt a Fradi, de magyar focista bánhatja

Felgyorsultak az események Aissa Laodouni eladásával kapcsolatban a Ferencvárosnál. A 26 éves középpályás a tunéziai válogatott tagjaként a katari labdarúgó-világbajnokságon is felhívta magára a figyelmet. A német Bundesliga féltávjánál a Bayern München mögött második (!) Union Berlin vevő is rá. Más kérdés, hogy ott éppen a sérülése és műtétje után szerdán visszatért Schäfer András egyik vetélytársa lesz a csapatba kerülésért vívott harcban. A német szurkolók kicsit kétkedve is fogadják a Fradi sztárját.

Laidounit (balra) orvosi vizsgálatra várja a Bundesliga csodacsapata Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A Nemzeti Sport értesülése szerint a Fradi megegyezett az Unionnal a vételárról.

Így orvosi vizsgálatra már csütörtökön (a német szaklap, a Kicker szerint csütörtökön vagy pénteken) Berlinbe várják Laidounit, akiért a magyar bajnok sajtóhírek szerint többet kaszálhat, mint a 4 millió eurós (1,5 milliárd forint) Tranfermarkt-értéke. A Bundesliga-szerződésével a zöld-fehérek elmondhatják majd magukról, hogy az utóbbi kilenc évben minden európai topligába értékesítettek játékost.

„Tavaly Myrto Uzuni ment a spanyol La Ligába (Granada), 2016-ban Nagy Ádám az olasz Serie A-ba (Bologna), Somáliát 2015-ben a francia Ligue 1-be (Toulouse), Muhamed Besicet pedig 2014-ben az angol Premier League-be (Everton) adta el” – emlékeztet a sportnapilap.

Ami az Uniont illeti, a szezon féltávját jelentő 17. forduló után Urs Fischer vezetőedző csapata második a Bundesliga tabelláján, csak három ponttal lemaradva a címvédő, éllovas Bayern München mögött. A szombati berlini derbire – a kiesőhelyen szégyenkező Hertha elleni városi rangadóra – készülő Unionban éppen a szerdai, 2-1-es brémai győzelem során tért vissza a pályára a magyar válogatott légiós, Schäfer András.

Schäfer (középen) október óta először szerdán játszhatott pár percet az Unionban Fotó: Instagram/1.fcunion

Közel három hónapot hagyott ki, most pedig iparkodhat, mert Laidouni érkezésével tán még az eddiginél is komolyabb konkurenciaharc vár rá.

A futballpiaccal, átigazolási hírekkel foglalkozó Transfermarkt is kiemelt cikkben foglalkozott a Herthával, a Freiburggal, a skót Celtickel és a francia Marseille-jel is összeboronált tunéziai játékos érkezésével. Ebben ugyanakkor több olyan szurkolói véleményt is idéznek, amelyek szerint nem Laidouni szerződtetése lett volna a legégetőbb feladat.

„Ha van csapatrész, ahol nincs szükség új játékosra, akkor az a középpálya” – dohogott például „EisernBerlin”, többek között kiemelve éppen Schäfer rég várt visszatérését.

„Attól még, hogy a vébén jó volt, nem biztos, hogy a mindennapi teljesítménye is megfelelő lesz” – akadékoskodott „Eastside76”, megemlítve, hogy igazán erős bajnokságban még nem bizonyított Laidouni.