Forbes Power Women’s Summit 2024

„Találj támogató környezetet és biztonságos teret az álmaid megvalósításához. Mutatjuk, hogyan indulj a céljaid felé!

Fotó: Facebook

A 2024-es Power Women’s Summiton ott lesznek a nők, akik sikeres vállalkozásokat, jelentős mozgalmakat indítanak és új gondolkodásmódot honosítanak meg. Évről évre egyre nagyobb a Women’s Summit közönsége, 2023-ban 1700-an voltunk, április 3-án közel 2500 főt várunk. Csatlakozz hozzánk, legyünk még többen!

Modern, tiszta pelenkázót rendezünk be számotokra, ahol csendes körülmények között tudod megetetni, tisztába tenni babádat.

A helyszín babakocsival is jól átjárható, a Millenáris parkban a szabad levegőn sétálhattok is két szekció között. Gyertek együtt!”



Időpont: április 3.

Helyszín: Millenáris (B, C, D épület) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.