Ragyogj az Északiban! – A Bringára váltva kiállítás záróhétvégéje

„Közös felfedezőútjaink során megismerjük a kerékpározás történetét, beszélgetünk a láthatóság, a biztonságos közlekedés és a környezettudatosság fontosságáról, a személyes élményekről, és a versenyek izgalmas világába is bepillantást nyerhetünk. Mindennap különleges programokkal várunk: lesz meseelőadás, kerékpárszerelés, gyermek kerékpáros találkozó és bringaszépségverseny, alkotás, játék mindenkinek!

Fotó: Facebook

Ingyenes a belépés november 4-én a bringaszépségversenyre biciklijét benevező gyerekeknek!

Öltözz melegen, mert a kiállítótér hőmérséklete nem sokban különbözik a szabadtéritől.

November 3–5. között mindennap elérhető programok:

Szerelősarok – A legkisebbek szerelőládáink segítségével gyakorolhatják a finom mozgásokat, felfedezhetik az egyes eszközök használatának módját, és a színezők mellett megpihenhetnek a nehéz munka után. 2 éves kortól ajánljuk. (A gyermek-szerelőműhelynél.)

Mesesétány színezőkkel – Felismered-e a mesék szereplőit, és vajon mennyire ismered a történetüket? A folyosón most olyan mesék, ifjúsági filmek képei jelennek meg, amelyeken közlekedési járművek is szerepelnek. Ha kiszínezed az itt található lapot, és válaszolsz a kérdésekre, fel is tűzheted a ruhádra legkedvesebb járműved rajzát. Mindenkinek ajánljuk.

Felfedező-hátizsák – A teljes kiállítási terület bejárásához használható felfedezőlapjainkkal sok érdekes információt gyűjthetsz, és még játékos feladatokkal is elmélyítheted a tudásod. Minden csomagban ott lapul egy ajándék is, amit hazavihetsz. 7 éves kortól ajánljuk. (A gyermek-szerelőműhelynél.)

3-án, pénteken:

10:30–11:30 és 11:30–12:30 között – Családi tárlatvezetés Bán András múzeumpedagógussal.

10:00 órakor és 13:00 órakor – Biztonságos és környezettudatos közlekedés:

Előadás és mini gyakorlópálya. Hogyan és mit tanítsunk felnőttként a gyerekeknek a biztonságos közlekedésről? Létezik biztonságos kerékpározás? Milyen útvonalakon érdemes „beletanulni” a városi, a vidéki és a természetjáró kerékpározásba?

Erre a programra érkezhetsz a saját kisjárműveddel is!

11:30–12:30 – Alkotó-láthatósági workshop

Elek Ágnes textilművész vezetésével. 8 éves kortól ajánljuk. (A 424-es gőzmozdony mellett.)

További részletek itt.