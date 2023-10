Óbudai kutyanap a Hajógyári Szigeten

Programok:

A Dog3 kutyaiskola programja:

10:00 – 11:00 Szeparációval kapcsolatos tanácsadás

11:00 – 11:30 Engedelmes bemutató

11:30 – 12:00 Nosework bemutatása, felmérési lehetőség

12:00 - 12:30 Hoopers bemutató

12:30 – 13:00 Just dog fun kipróbálási lehetőség

13:00 – 13:30 Őrző-védő nyílt edzés, kipróbálási lehetőség

13:00 – 16:00 Kutyás Vetélkedős séta a Szigeten

Fotó: Facebook



13.30 - 14.30 Do As I Do, bemutató és kipróbálási lehetőség

14:00 – 15:00 Nyílt kerekasztal beszélgetés: a kölyökkor kihívásai, kölyökkutya segítése, preferált késségek kölyökkutyánál

14:00 – 15:00 Rallyobedience nyílt edzés, kipróbálási lehetőség 15:00 - 16.00 Hoopers nyílt edzés, kiróbálási lehetőség

16:00 – 17:00 Dogparkour kipróbálási lehetőség

17:00 – 17:30 Kutyás Vetélkedős séta a Szigeten Eredményhirdetése és díjkiosztó és az Óbudai Kutyanap Tombola húzása!

17.30 Kutyás csoport kép minél több kutyával. Gyülekező, a "Kutyaól" iroda előtt!

Interjúk, beszélgetések:

11:00 - 11:30 Kardon Annamari és vakvezető kutyája

13:00 - 13:30 Dr. Péterhegyi Csanád orthopéd specialista

13:30 - 14:00 Barkával, a kisállat masszőrrel beszélgetünk

14:00 - 14:30 Tigi kutya jön hozzánk, aki a törökországi földrengésen is mentett. természetesen gazdájával, Paraczky Gabriellával. Fontos megjegyezni, hogy Tigit bármikor behívhatják menteni, akkor a program módosul.

15:00-15:30 Dr. Maticsek Krisztinával a fogápolás fontosságáról beszélgetünk

16:00 - 16:30 ig a Hangya Közösséget mutatjuk be nektek

17:00 - Tombola húzás, nyeremények átadása és közös fotó

Résztvevők: állatorvosokkal, kisállat fogásszal, etológussal, trénerrel, gyógyszerésszel, rendőrrel, közterület felügyelővel, genetikussal beszélgethettek, de lesz kint állatmasszőr, vakvezető és mentő kutya, kutyafotós és bárkire teszünk csillámtetkót. Kutyadolgokat is tudtok majd vásárolni! A kutyaágytól, a pórázon keresztül a bio, antiallergén kutyasamponig.

Időpont és helyszín: október 8.-án vasárnap, I. Óbudai Kutyanap

A Kedvencek Birodalmával, az Állatok Világnapja alkalmából, 10-18 óráig a Hajógyári-szigeten! Pontosabban az Óbudai Kutyás Egyesület irodakonténere előtti réten.