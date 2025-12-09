Utazz azokért a gyermekekért, akik biztonságos otthonra vágynak – a Főtaxi minden megtett úttal az SOS Gyermekfalvakat támogatja

Budapest legrégebbi taxitársasága, a Főtaxi új kampánya nem csupán az utazásról szól, hanem az otthonteremtésről is. Pontosabban arról, hogy milyen sok gyerek él ma Magyarországon úgy, hogy nincs biztonságos, szeretettel teli otthona. A Főtaxi ezért úgy döntött: minden egyes utazás után 10 forinttal támogatja az SOS Gyermekfalvakat, hogy a szervezet még több gyermeknek teremthessen olyan környezetet, ahol valóban gyereknek lenni jó. A kezdeményezés üzenete egyszerű és erőteljes: „Utazz azokért a gyermekekért, akik biztonságos otthonra vágynak.”

Forrás: Főtaxi

Otthon a városban – és otthon a gyermekeknek is

A Főtaxi több mint egy évszázada része Budapest életének. Autóik ismerős pontként tűnnek fel a városban, és sokak számára már-már az „otthonosság” érzetét adják: ismerősek, megbízhatóak, elérhetőek. Nem véletlen, hogy most ezt az érzést szeretnék továbbadni azoknak, akik a leginkább rászorulnak.

Az SOS Gyermekfalvak munkája évtizedek óta arról szól, hogy a családjukból kiemelt gyerekek ne csak ellátást, hanem valódi otthont kapjanak – szerető felnőttekkel, biztonsággal, stabilitással. Az a fajta otthon, amely meghatározza, hogyan indul egy fiatal élete, és milyen felnőtt válik belőle.

Egy utazásnyi segítség – sok ezer gyerekért

A szerkesztőségben mi is úgy gondoljuk: ritkán adódik olyan lehetőség, amikor egy alapvető, mindennapi szolgáltatás ekkora hozzáadott értékkel bír. A Főtaxi kampánya pedig pontosan ezt kínálja. Nem kell külön adományozni, nincsenek extra lépések vagy bonyolult regisztrációk. Elég csak beszállni egy autóba, és máris tettünk valamit azért, hogy egy gyerek közelebb kerüljön a saját szerető otthonához.

A következő hetekben talán sokan döntünk majd úgy, hogy ezzel a kis gesztussal segítünk másoknak. Mert bár az otthon fogalma mindenkinek mást jelenthet, egy dolog biztos: minden gyerek megérdemli, hogy legyen neki.

Utazzunk azokért, akik biztonságos otthonra vágynak – hiszen néha egy út is elég ahhoz, hogy valakinek új irányba induljon az élete!