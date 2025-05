Ők a vármegyék kedvenc tesitanárai

Közel 300 jelölttel, vármegyénként 3 kategóriában, tíz napon át zajlott a „K&H mozdulj! az év tesitanára” szavazás, amelynek végén összesen 60 pedagógus kapja meg az elismerést. A kezdeményezés a tavalyi nagy sikerre való tekintettel indult el idén is, amelynek célja azon testnevelők kiemelése és elismerése, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak a gyerekeknek.

Már a jelölés során kiderült a program népszerűsége, ugyanis tavalyhoz képest ezerrel több: 6000 jelölés futott be országszerte, 932 tesitanárra. Közülük három kategóriában állította össze a jelöltek listáját az MDSZ szakmai hálózata, akikre május 1. és 11. között lehetett szavazni a program honlapján.

A három kategória:

200 fő, vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő

200 fő fölötti iskolában tanító testnevelő

35 év alatti, fiatal testnevelő.

Nemcsak a jelölés, hanem a szavazás is megmozgatta a diákokat, szülőket és kollégákat, ugyanis a tíz nap alatt összesen közel 215 900 szavazat érkezett be a jelöltekre, amely 80 ezerrel több a tavalyi számnál. „Gratulálunk a vármegyei nyerteseknek, akik egy igazi népszerűségi versenyt nyertek meg!Ez a fantasztikus szavazatszám is megmutatta, mennyire sikerült megmozgatni az iskolákat országszerte a választással” – nyilatkozta Balogh Gábor, az MDSZ elnöke. „Megerősített bennünket abban is, hogy a gyerekek egészségéért dolgozó testnevelők milyen fontosak, és a mi feladatunk az, hogy szerepüket a lehető legtöbb alkalommal kihangsúlyozzuk, továbbá motiváljuk őket minél jobb szakemberré és pedagógussá válni.”

„A testnevelőtanárok élvezetes óráikkal, példamutató magatartásukkal nem csupán megszerettetik a mozgást, hanem életre szóló mintát adnak csapatmunkáról, kitartásról és megteremtik az egészséges életmód alapjait is. Ők azok, akik képesek egy egyszerű feladatot is élménnyé tenni, és akik azokkal is megszerettetik a sportot, akik eleinte nem lelték örömüket a mozgásban. Most itt a lehetőség, hogy az egész ország megköszönje nekik ezt az odaadó munkát. Szavazzanak a szívükhöz legközelebb álló vármegyei nyertes tesitanárra, és támogassák őt abban, hogy országos szinten is megkapja a méltó elismerést!” – buzdított az országos szavazásra Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H kommunikációs vezetője.