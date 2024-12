Merre tart a marketing 2025-ben? Így fejlődhetsz és építhetsz karriert a Jooble szerint (x)

3. Videós tartalmak és reels-ek

A rövid videós tartalmak, leginkább a TikTok és az Instagram Reels-ek népszerűsége azt mutatja, hogy a videós tartalmak továbbra is uralják a marketing világát. 2025-ben a rövid, figyelemfelkeltő videók és animációk még fontosabbak lesznek, mint valaha. Minél tovább haladunk, annál nehezebben koncentrálnak az emberek egy dologra több percen át. Manapság összesen kb. 2 másodperced van, hogy meggyőzd a nézőt. Ezért a vizuális történetmesélésre kell fókuszálni 2025-ben, ami képes gyorsan megragadni a figyelmet, és erős érzelmi kapcsolatot tud kialakítani a célcsoporttal.

Fejlődj és legyél te a legjobb marketinges 2025-ben!

Ahhoz, hogy sikeres legyél a marketing világában 2025-ben, folyamatosan fejlesztened kell a képességeidet és naprakészen kell tartanod a tudásod, mert a trendek nagyon gyorsan alakulnak ki, és sokszor ugyanolyan gyorsan tűnnek el vagy változnak meg. Miben fejlődj, ha te szeretnél a legjobb marketinges lenni 2025-ben?

Ismerkedj meg az új technológiákkal!

A marketing jövőjét a technológia határozza meg, ezért elengedhetetlen, hogy naprakész légy a legújabb eszközök és módszerek terén. A mesterséges intelligencia (AI) és az automatizáció már most is forradalmasítja az iparágat, és ezek a trendek 2025-re csak erősödni fognak. Ha szükséges, vegyél részt olyan képzéseken, amelyek az AI-alapú megoldásokat, adatvezérelt marketinget és automatizációs rendszereket ismertetik. Az olyan online platformokon, mint a Google Skillshop vagy a Meta Blueprint, könnyen elérhetsz ilyen tanfolyamokat, amelyek a digitális marketing alapjaitól a haladó szintig vezetnek. Emellett érdemes tanulmányoznod a ChatGPT vagy a HubSpot működését is, amelyek hatékonyabbá tehetik a munkádat.