A nyomdaipar él és virágzik, csupán átalakul – a kreativitás pedig örök! (x)

Amikor a papír vs. digitalizáció a téma, sokan azt gondolják, előbbinek már befellegzett. A nyomtatás világa halott – ami a nyomdaipari munkahelyek számát is jelentősen csökkenti. A kettő között ennél azonban nagyobb az átfedés, sőt, a technológia inkább csak újabb és újabb lehetőségeket, perspektívákat nyit meg karrierszempontból is. A nyomdák pedig nem csupán működnek, hanem várják is az olyan fiatalos, kreatív munkaerőt, akik szívvel-lélekkel alkotnak és terveznek, és értenek is ehhez-ahhoz.