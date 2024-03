Esküvő hétköznap? Miért is ne? (X)

Egy napsütéses hétvégi nap, gyönyörű menyasszony, elegáns vőlegény, boldog család és persze fergeteges lagzi hajnalig. De vajon mi a helyzet, ha a nagy nap hétköznapra van időzítve?

Elsőre talán szokatlannak tűnhet az ötlet, hiszen a hétvége kézenfekvő mindenkinek. Mégsem csak a jól bevált megoldásokban érdemes gondolkodni, pláne, ha nem terveztek világra szóló lakodalmat, csak egy szerényebb, mondjuk 20-50 fős esküvőt. Vegyük tehát sorra, mi az, ami miatt a hétköznapi esküvőt is érdemes fontolóra vennetek!

Költséghatékonyság

A szolgáltatók árai jellemzően alacsonyabbak hétköznap, és akár még kedvezményeket is kaphattok. Sőt, nem csak a fotós, a zenekar vagy a dekoratőr kérhet alacsonyabb összeget ilyenkor, hanem maga az esküvőhelyszín is olcsóbb lehet. Mindez együtt jelentős megtakarítást jelenthet nektek, amit a nászútra vagy éppen lakásfelújításra fordíthattok.

Több lehetőség

Azt se felejtsétek el, hogy a népszerű szolgáltatók naptára hamar betelik időpontokkal, de hétköznapokra könnyebben akad szabad kapacitás. Ha nem ragaszkodtok a hétvégéhez, nem kell kompromisszumot kötnötök, minden téren azt kaphatjátok, amire igazán vágytok. Lehet, hogy álmaitok kastélya szombaton már foglalt, de mondjuk kedden még elérhető!

Kevesebb stressz

Előre aggódtok amiatt, hogy valami balul sül el? Ha az esküvőt hétköznap tartjátok, erre semmi szükség. Mivel kevesebb a házasságkötés, kevesebb a stressz is. Nem kell tartanotok attól, hogy a szolgáltatók késnek vagy fejben már máshol járnak, hiszen kevesebb a munka, vagyis sokkal több figyelmet kaptok Ti és persze az egyedi igényeitek.

Ha elvetitek a hétvégét, egyetlen dologra kell csupán figyelnetek a szervezést illetően. A meghívókat a lehető leghamarabb küldjétek ki és külön hívjátok fel a figyelmet arra, hogy a dátum hétköznapra esik, hogy a vendégeknek tudjanak tervezni és szabadságot kivenni, ha kell.

Összességében a hétköznapi esküvők remek alternatívát nyújthatnak a zsúfolt és drága hétvégi esküvőkkel szemben. Ha nyitottak vagytok az új ötletekre, és nem ragaszkodtok a hagyományokhoz, gondoljátok át. Na és a helyszín? Tudtátok, hogy a párok egyik kedvence, a Fenyőharaszt kastélyszálló ideális helyszín kis létszámú esküvőknek, méghozzá hétköznap is?

Ha megtetszik nektek a kastély, jó, ha tudjátok, hogy hétköznap már 20 fő felett kizárólagosságot kaptok, nincs minimum létszám és még a sátor bérleti díja is olcsóbb, mint péntektől vasárnapig. Hétköznapi esküvő szállással együtt, költséghatékonyan? Nem is hangzik rosszul, ugye? És higgyétek el, a mesés környezet hétfőtől csütörtökig is adott!

