Az akadályokat lehetőségekkel kell lebontani (X)

A nemzeti lottótársaság 2017-ben indította el A játék összeköt! elnevezésű programját, aminek keretében olyan befogadó játszóterek épültek országszerte, amelyek a fogyatékossággal élő gyermekek számára is könnyedén megközelíthetők. Az egyes játékelemek között kerekesszékkel is segítség nélkül közlekedhetnek és azokat önállóan is használhatják, ezáltal ép társaikkal közösen élhetik át a játék örömét.