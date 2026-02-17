Szentkirályi Alexandra: nem fogjuk a pénzünket Ukrajnába küldeni!

Elég volt abból, hogy az ukránok Magyarországot zsarolják!

Zelenszkij legújabb fenyegetése az, hogy nem nyitja újra a Barátság kőolajvezetéket Magyarország felé. Valójában a szállítás minden további nélkül folytatódhatna, ha lenne rá szándék az ukrán fél részéről.

Ők azonban továbbra is akadályt látnak Orbán Viktorban, aki kijelentette: nem vagyunk hajlandóak finanszírozni az ukrán háborút és Brüsszel követeléseinek sem engedelmeskedünk.

Épp azért is szeretnének kormányváltást Magyarországon, hogy az ukránbarát Tisza kerüljön hatalomra, amely szó nélkül beszállna a háború izzításába.

Zsarolások ide vagy oda, mi nem fogjuk megváltoztatni a békepárti álláspontunkat.

Töltsük ki minél többen a nemzeti petíciót és mondjuk el benne, hogy nem fogjuk a pénzünket Ukrajnába küldeni!