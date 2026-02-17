Szentkirályi Alexandra: nem fogjuk a pénzünket Ukrajnába küldeni!
A Nemzeti Petíció kitöltése ezért fontos.
Elég volt abból, hogy az ukránok Magyarországot zsarolják!
Zelenszkij legújabb fenyegetése az, hogy nem nyitja újra a Barátság kőolajvezetéket Magyarország felé. Valójában a szállítás minden további nélkül folytatódhatna, ha lenne rá szándék az ukrán fél részéről.
Ők azonban továbbra is akadályt látnak Orbán Viktorban, aki kijelentette: nem vagyunk hajlandóak finanszírozni az ukrán háborút és Brüsszel követeléseinek sem engedelmeskedünk.
Épp azért is szeretnének kormányváltást Magyarországon, hogy az ukránbarát Tisza kerüljön hatalomra, amely szó nélkül beszállna a háború izzításába.
Zsarolások ide vagy oda, mi nem fogjuk megváltoztatni a békepárti álláspontunkat.
Töltsük ki minél többen a nemzeti petíciót és mondjuk el benne, hogy nem fogjuk a pénzünket Ukrajnába küldeni!
- írja Szentkirályi Alexandra a Facebookon közzétett videójában.
