Szentkirályi Alexandra: nem fogjuk a pénzünket Ukrajnába küldeni!

A Nemzeti Petíció kitöltése ezért fontos.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 15:31
szentkirályi alexandra ukrajna brüsszel tisza háború

Elég volt abból, hogy az ukránok Magyarországot zsarolják! 

Zelenszkij legújabb fenyegetése az, hogy nem nyitja újra a Barátság kőolajvezetéket Magyarország felé. Valójában a szállítás minden további nélkül folytatódhatna, ha lenne rá szándék az ukrán fél részéről.

Ők azonban továbbra is akadályt látnak Orbán Viktorban, aki kijelentette: nem vagyunk hajlandóak finanszírozni az ukrán háborút és Brüsszel követeléseinek sem engedelmeskedünk. 

Épp azért is szeretnének kormányváltást Magyarországon, hogy az ukránbarát Tisza kerüljön hatalomra, amely szó nélkül beszállna a háború izzításába. 

Zsarolások ide vagy oda, mi nem fogjuk megváltoztatni a békepárti álláspontunkat. 

Töltsük ki minél többen a nemzeti petíciót és mondjuk el benne, hogy nem fogjuk a pénzünket Ukrajnába küldeni! 

- írja Szentkirályi Alexandra a Facebookon közzétett videójában.

