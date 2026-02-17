Szentkirályi Alexandra: Ne hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek!

Szentkirályi Alexandra Facebook videóban mondta el, hogy mi az áprilisi választások valódi tétje, miután az ukránok láthatóan beavatkoznak a magyar választásokba.

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra





Áprilisban a választáskor két gyökeresen eltérő út áll előttünk. Az egyik, a Tisza-féle út , amin Kijev és Brüsszel mondja meg, hogyan kell élnünk, mire kell költenünk. Ez azzal járna, hogy Magyarország belesodródna a háborúba, a pénzünk Ukrajnában landolna és elszállnának a rezsiárak is. Ezzel együtt a multik újra szabadon nyerészkednének rajtunk.

A másik út, hogy nem hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek. Orbán Viktor egy olyan vezető, aki képes következetesen nemet mondani a brüsszeli követeléseknek, így maradna az olcsó energiaár, az ország szuverenitása és a legfontosabb, a béke.

Ezért sem mindegy, hova húzzuk az X-et április 12-én. Csak a Fidesz a biztos választás!

- írja Szentkirályi Alexandra a Facebookon megosztott videója mellé, amelyben őszintén kifejti, hogy mi a tétje a magyar választásoknak, és arról is kérdezik, hogy mivel készül a böjti időszakra.