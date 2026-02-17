RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Ne hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek!

Szerinte két út áll előttünk a választások után.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 15:14
szentkirályi alexandra orbán viktor brüsszel választás

Szentkirályi Alexandra Facebook videóban mondta el, hogy mi az áprilisi választások valódi tétje, miután az ukránok láthatóan beavatkoznak a magyar választásokba.

Szentkirályi Alexandra
Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra


 

Áprilisban a választáskor két gyökeresen eltérő út áll előttünk. 

  • Az egyik, a Tisza-féle út , amin Kijev és Brüsszel mondja meg, hogyan kell élnünk, mire kell költenünk. Ez azzal járna, hogy Magyarország belesodródna a háborúba, a pénzünk Ukrajnában landolna és elszállnának a rezsiárak is. Ezzel együtt a multik újra szabadon nyerészkednének rajtunk.
  • A másik út, hogy nem hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek. Orbán Viktor egy olyan vezető, aki képes következetesen nemet mondani a brüsszeli követeléseknek, így maradna az olcsó energiaár, az ország szuverenitása és a legfontosabb, a béke.
    Ezért sem mindegy, hova húzzuk az X-et április 12-én. Csak a Fidesz a biztos választás!

- írja Szentkirályi Alexandra a Facebookon megosztott videója mellé, amelyben őszintén kifejti, hogy mi a tétje a magyar választásoknak, és arról is kérdezik, hogy mivel készül a böjti időszakra.

