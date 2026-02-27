Lázár János: Felszólítjuk Magyar Pétert, tisztázza, miben egyeztek meg Zelenszkijjel!
Folyamatos kapcsolatban van Kijevvel.
Magyar Péter az ukránok mellé állt. Tisztázza, miben állapodott meg Zelenszkijjel!
- írta Lázár János a Facebookon. Ahelyett, hogy felhívta volna Zelenszkijt, hogy nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, amely a magyarok érdeke, helyette az ukránok mellé állt. Felszólította Lázár János Magyar Pétert, hogy azonnal tisztázza, miben egyeztek meg a magyarok kárára a Münchenben.
