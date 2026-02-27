RETRO RÁDIÓ

Lázár János: Felszólítjuk Magyar Pétert, tisztázza, miben egyeztek meg Zelenszkijjel!

Folyamatos kapcsolatban van Kijevvel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27. 10:14
Módosítva: 2026.02.27. 11:52
Magyar Péter lázár jános münchen

Magyar Péter az ukránok mellé állt. Tisztázza, miben állapodott meg Zelenszkijjel!

- írta Lázár János a Facebookon. Ahelyett, hogy felhívta volna Zelenszkijt, hogy nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, amely a magyarok érdeke, helyette az ukránok mellé állt. Felszólította Lázár János Magyar Pétert, hogy azonnal tisztázza, miben egyeztek meg a magyarok kárára a Münchenben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu