Rétvári Bence: nagy veszélyei vannak a Tisza-csomagnak
A dolgozók többletbérét, a béremelések egy részét elvonná.
Nagy veszélyt lát a kormány az önkormányzatok számára is a Tisza-csomagban, amelyben olyan adóemelések vannak, amelyek az önkormányzati dolgozók többletbérét, a béremelések egy részét elvonná - mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára szerdán Vácon.
Rétvári Bence, a Dunakanyar és Vác térségének önkormányzatai számára tartott tájékoztatón arról beszélt, hogy Vácon az új év új támogatást is hozott: 111 millió forinttal támogatja a kormányzat a város működtetési és fejlesztési feladatainak ellátását. Hozzátette, hogy nagyon fontos fejlesztés zajlik a városban, a szakrendelő felújítása, ami a Versenyképes Járások Programból tud megvalósulni. A környékbeli települések 250 millió forinttal járulnak hozzá ahhoz az 1,6 milliárd forinthoz, amibe a rendelő felújítása kerül - tette hozzá az államtitkár.
