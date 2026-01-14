RETRO RÁDIÓ

Rétvári Bence: nagy veszélyei vannak a Tisza-csomagnak

A dolgozók többletbérét, a béremelések egy részét elvonná.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 13:15
tisza - csomag belügyminisztérium rétvári bence béremelések veszély

Nagy veszélyt lát a kormány az önkormányzatok számára is a Tisza-csomagban, amelyben olyan adóemelések vannak, amelyek az önkormányzati dolgozók többletbérét, a béremelések egy részét elvonná - mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára szerdán Vácon.

RÉTVÁRI Bence
Fotó: Soós Lajos

Rétvári Bence, a Dunakanyar és Vác térségének önkormányzatai számára tartott tájékoztatón arról beszélt, hogy Vácon az új év új támogatást is hozott: 111 millió forinttal támogatja a kormányzat a város működtetési és fejlesztési feladatainak ellátását. Hozzátette, hogy nagyon fontos fejlesztés zajlik a városban, a szakrendelő felújítása, ami a Versenyképes Járások Programból tud megvalósulni. A környékbeli települések 250 millió forinttal járulnak hozzá ahhoz az 1,6 milliárd forinthoz, amibe a rendelő felújítása kerül - tette hozzá az államtitkár.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu