Orbán Viktor Kunu Márió dalával üzent

„Szánjunk két percet a kimaradásnak. Senki sem tudja biztosan, hogy sikerül-e. De azt biztosan tudjuk, hogy az maradhat ki a háborúból, aki megpróbál kimaradni. Mi ki akarunk maradni. Nem egyszer kell kimaradni, itt minden héten ki kel maradni.” – hallható Orbán Viktortól a miniszterelnök által megosztott friss videóban, amihez Kunu Márió és Ferike közös dala, a Kimaradás szolgál zenei alapul és olykor tartalmi színezékként.

Orbán Viktor: azt biztosan tudjuk, hogy az maradhat ki a háborúból, aki megpróbál kimaradni. Mi ki akarunk maradni. (Fotó: Gáll Regina / Metropol)

Mutatjuk a nem mindennapi felvételt, melyet Orbán Viktor osztott meg a Facebook-oldalán!