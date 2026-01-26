Háborúba rángatják Európát, és az emberekkel akarják megfizettetni az árát
Ezért indul a nemzeti petíció.
Brüsszelben eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni. Háborúba rángatják Európát, és az emberekkel akarják megfizettetni az árát. Ennek megálljt kell parancsolnunk! Ezért indul a nemzeti petíció, amelyet hamarosan postázunk. Üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk! - írta ki Magyarországa Kormánya.
A petícióban erre a három ügyre lehet nemet mondani – jegyezte meg korábban Hidvéghi Balázs:
Mi, magyarok nem akarjuk fizetni a háborút, nem akarjuk fizetni Ukrajna működését a következő tíz éven keresztül, vagy még ki tudja, meddig, és nem akarunk magasabb rezsit fizetni a háború miatt.
