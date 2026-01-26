RETRO RÁDIÓ

Háborúba rángatják Európát, és az emberekkel akarják megfizettetni az árát

Ezért indul a nemzeti petíció.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 19:47
Brüsszelben eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni. Háborúba rángatják Európát, és az emberekkel akarják megfizettetni az árát. Ennek megálljt kell parancsolnunk! Ezért indul a nemzeti petíció, amelyet hamarosan postázunk. Üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk! - írta ki Magyarországa Kormánya.

A petícióban erre a három ügyre lehet nemet mondani – jegyezte meg korábban Hidvéghi Balázs:

Mi, magyarok nem akarjuk fizetni a háborút, nem akarjuk fizetni Ukrajna működését a következő tíz éven keresztül, vagy még ki tudja, meddig, és nem akarunk magasabb rezsit fizetni a háború miatt.

 

