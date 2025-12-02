RETRO RÁDIÓ

Stabil a Fidesz előnye, üvegplafon a Tisza Párt fölött – íme, a legfrissebb kutatás!

Így alakul a pártok támogatottsága. Friss közvélemény-kutatást közölt a XXI. Század Intézet.

A XXI. Század Intézet november 29. és december 1. között végzett kutatása azt mutatja, hogy a Fidesz tovább tudott erősíteni a pozícióján (1 százalékpontos javulás az október eleji méréshez képest), míg a Tisza rontott (mínusz 1 százalékpont). Az intézet szerint el lehet mondani, hogy az adatok alapján Magyar Péter pártja elérte a növekedési plafont, összegyűjtött minden korábbi ellenzéki protestszavazatot – írja a Ripost.

 Jelenleg az állás a politikailag aktívak bázisán: 

Fidesz 45, Tisza 40 százalék.

Ugyanakkor míg október elején azt mutatták a számok, hogy négypárti parlament alakul, addig a mostani kutatás ebben változást mutat. A friss felmérés alapján hárompárti parlament lenne: míg a Mi Hazánk Mozgalom biztosan bejutna (1 százalékpontot javítva október elejéhez képest, most 8 százalékon áll), addig a Kutyapárt kiesne (4 százalék). A DK szintén a parlamenti küszöb alatt (3 százalék) van.

A XXI. Század Intézet kutatása kapcsán megjegyzi, hogy alig valamivel több mint négy hónap van hátra a választásokig. 

Mozgalmas őszön vagyunk túl. Az október–november arról szólt, hogy a Fidesz sebességet váltott, megy előre, és átvette a kezdeményezést. Ezt támasztják alá a bejelentett kormányzati programok (Otthon Start program, háromgyermekes anyák szja-mentessége, 14. havi nyugdíj, vállalkozásokat segítő javaslatcsomag), és erről szól a diplomáciai nagyüzem is (Trump–Orbán-találkozó és a moszkvai látogatás), ahol a tét megint csak az embereket foglalkoztató nagy ügyek (a rezsicsökkentés megvédése és az ukrajnai béke) voltak

– fogalmaztak a közleményükben.

Az intézet szerint ezzel szemben a Tisza ősze a küszködésről és a megrekedésről szólt (adatszivárgási botrány, kiszivárgott gazdasági tervek), és a kutatás azt mutatja, hogy a jelöltállítás folyamata sem szolgált elrugaszkodási pontként: a Tisza saját magával, a szervezeti kérdéseivel foglalkozik, és adós marad a választópolgároknak szóló ajánlattal.

