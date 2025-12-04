RETRO RÁDIÓ

Így bánna el a nyugdíjasokkal a Tisza megszorító csomagja

A családosokat, dolgozókat és az egyedül élő idősöket is megszorongatná a Tisza. A megszorító csomagból kiderül, hogy a Tisza Párt az özvegyi nyugdíjat is megadóztatná. Ez egy korábban elbukott baloldali gazdaságpolitikának a visszatérése.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.04.
nyugdíjas Tisza Párt özvegyi nyugdíj

A Tisza Párt vezetői nem véletlenül nem akarják felvállalni azt a politikát, amely korábban már megbukott. A "Magyarország 2027-2035 konvergenciaprogram" című tervezetet a rendelkezésre álló információk szerint a Tisza párt gazdasági munkacsoport vezetője, Dálnoki Áron dolgozta ki. Ebben pedig az áll, hogy a  magánnyugdíjpénztárak bevezetése mellett az özvegyi nyugdíjat is megadóztatnák. 

Az özvegyi nyugdíj megadóztatása és a magánnyugdíjpénztár bevezetése tönkretenné a nyugdíjasok életét
Az özvegyi nyugdíjat is megadóztatná a Tisza Párt. Fotó: Purger Tamás /  MTI

Az özvegyi nyugdíj megadóztatását tervezi a Tisza

A kiszivárgott dokumentumból kiderül, hogy nem csupán a családosokat és a munkavállalókat szorongatná meg a Tisza Párt. A Tisza megszorító csomagjának egyik része az özvegyi nyugdíjak megadóztatásáról szól. A tervezetben az áll, hogy szolidaritási adókat vezetnének be, amelyeket a meglévő járulékokon felül vonnának le. Ez a nyugdíjasokat is érintené, mivel a szolidaritási adóba beletartozna egy 20 százalékos özvegyi nyugdíjadó is. 

A Tisza ezzel súlyos pénzeket venne el az elözvegyült nyugdíjasoktól, akiknek saját maguknak kell gondoskodniuk a megélhetésükről. A magánnyugdíjpénztárak bevezetésével pedig nem az állam, hanem a magántőkés szervezetek állnának a nyugdíjak mögött, amely kiszámíthatatlanná tenné a nyugdíjakat.

A nyugdíjak megadóztatásáról már Simonovits András, a Tisza közgazdásza is mondta, a Tiszának előbb meg kell nyernie a választást, utána következhetnek a megszorítások. 

Ezek után pedig a közgazdász arra is kitért, hogy a nyugdíjak megadóztatása is tervben van. Ezt egy másik interjúban ki is fejtette. Ugyanis szerinte a mostani nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezért azokon degressziót kellene alkalmazni. 

Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20%-kal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni.

– fejtette ki a Tiszát támogató közgazdász. 

A Tisza több embere is arról beszélt, hogy nemcsak nyugdíj adót kellene bevezetni, hanem a 13. havi nyugdíjat is el kellene venni az idősektől. Petschnig Mária Zita, a Tisza Párt programírója még a 13. havi nyugdíj eltörlését is felvetette.

 

Zsigó Róbert Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese videójában arról beszélt, hogy a 20 százalékos nyugdíjadó kivetésével az öregségi és az özvegyi nyugdíjakra is terhet helyeznének, ez pedig egy átlag nyugdíjasnak havi 49 ezer forintos elvonást jelentene.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu