Így bánna el a nyugdíjasokkal a Tisza megszorító csomagja

A Tisza Párt vezetői nem véletlenül nem akarják felvállalni azt a politikát, amely korábban már megbukott. A "Magyarország 2027-2035 konvergenciaprogram" című tervezetet a rendelkezésre álló információk szerint a Tisza párt gazdasági munkacsoport vezetője, Dálnoki Áron dolgozta ki. Ebben pedig az áll, hogy a magánnyugdíjpénztárak bevezetése mellett az özvegyi nyugdíjat is megadóztatnák.

Az özvegyi nyugdíjat is megadóztatná a Tisza Párt. Fotó: Purger Tamás / MTI

Az özvegyi nyugdíj megadóztatását tervezi a Tisza

A kiszivárgott dokumentumból kiderül, hogy nem csupán a családosokat és a munkavállalókat szorongatná meg a Tisza Párt. A Tisza megszorító csomagjának egyik része az özvegyi nyugdíjak megadóztatásáról szól. A tervezetben az áll, hogy szolidaritási adókat vezetnének be, amelyeket a meglévő járulékokon felül vonnának le. Ez a nyugdíjasokat is érintené, mivel a szolidaritási adóba beletartozna egy 20 százalékos özvegyi nyugdíjadó is.

A Tisza ezzel súlyos pénzeket venne el az elözvegyült nyugdíjasoktól, akiknek saját maguknak kell gondoskodniuk a megélhetésükről. A magánnyugdíjpénztárak bevezetésével pedig nem az állam, hanem a magántőkés szervezetek állnának a nyugdíjak mögött, amely kiszámíthatatlanná tenné a nyugdíjakat.

A nyugdíjak megadóztatásáról már Simonovits András, a Tisza közgazdásza is mondta, a Tiszának előbb meg kell nyernie a választást, utána következhetnek a megszorítások.

Ezek után pedig a közgazdász arra is kitért, hogy a nyugdíjak megadóztatása is tervben van. Ezt egy másik interjúban ki is fejtette. Ugyanis szerinte a mostani nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezért azokon degressziót kellene alkalmazni.

Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20%-kal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni.

– fejtette ki a Tiszát támogató közgazdász.

A Tisza több embere is arról beszélt, hogy nemcsak nyugdíj adót kellene bevezetni, hanem a 13. havi nyugdíjat is el kellene venni az idősektől. Petschnig Mária Zita, a Tisza Párt programírója még a 13. havi nyugdíj eltörlését is felvetette.