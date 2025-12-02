„Van egy 18 éves fiúunokám. Egy félárva. Akit nagyon féltek a háborútól” – az utca emberét kérdezték a nemzeti konzultáció fontosságáról
Sokakat érintenek a nemzeti konzultáció kérdései.
Az utca emberét kérdezték meg a Magyarország Kormánya által a Facebookra feltöltött videóban arról, hogy mit gondolnak a nemzeti konzultációról, a háborúról, a családi adókedvezményről és az adóemelésről.
Arra a kérdésre, hogy „Magyarországon a rezsicsökkentés, ez egy humbug, vagy egy valós dolog? Ön hogy érzi a pénztárcáján?” az utca embere így válaszolt:
Hát, igazság szerint nagyon jó. Nem humbug.
Hogyne örülnék, nyugdíjas vagyok már hosszú évek óta, és nagyon kedvező.
Arról, hogy mit gondolnak a nemzeti konzultációról, így fogalmaztak:
Kitöltöttem és el is küldtem, így van. A háborúra való készülés az egyszerűen nonszensz. Lehet, hogy annál is inkább, mert van egy 18 éves fiúunokám. Egy félárva. Akit nagyon féltek.
A családi adókedvezményekről pedig így nyilatkoztak az utcán megkérdezett emberek:
Nagyon jó dolog. Csak így maradjon.
Nekem van négy gyermekem és tizenegy unokám. Igen, érintenek. Kislányom most kapta meg akkor azt, hogy nem fizet személyi adót a munkahelyen, úgyhogy igen.
Egy érdekes kérdést is feltett a riporter a járókelőknek: „Ön szeretné, hogy az adók nőjenek Magyarországon?” A válasz erre egyértelmű volt:
Hát, ez egy eléggé furcsa kérdés. Én nem tudom, ki az, aki akarja. Én nem.
– felelte egy hölgy.
A héten még ki lehet tölteni a nemzeti konzultációt, amelyet akár online is vissza lehet küldeni. IDE kattintva töltheted ki még ma.
