RETRO RÁDIÓ

„Van egy 18 éves fiúunokám. Egy félárva. Akit nagyon féltek a háborútól” – az utca emberét kérdezték a nemzeti konzultáció fontosságáról

Sokakat érintenek a nemzeti konzultáció kérdései.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.02.
Módosítva: 2025.12.02.
Magyarország Kormány Nemzeti Konzultáció háború

Az utca emberét kérdezték meg a Magyarország Kormánya által a Facebookra feltöltött videóban arról, hogy mit gondolnak a nemzeti konzultációról, a háborúról, a családi adókedvezményről és az adóemelésről.

Még a héten vissza lehet küldeni a Nemzeti Konzultációt. Fotó: Pexels/Illusztráció
A héten még vissza lehet küldeni a nemzeti konzultációt. Fotó: Pexels/Illusztráció

Arra a kérdésre, hogy „Magyarországon a rezsicsökkentés, ez egy humbug, vagy egy valós dolog? Ön hogy érzi a pénztárcáján?” az utca embere így válaszolt:

Hát, igazság szerint nagyon jó. Nem humbug. 

Hogyne örülnék, nyugdíjas vagyok már hosszú évek óta, és nagyon kedvező.

Arról, hogy mit gondolnak a nemzeti konzultációról, így fogalmaztak:

Kitöltöttem és el is küldtem, így van. A háborúra való készülés az egyszerűen nonszensz. Lehet, hogy annál is inkább, mert van egy 18 éves fiúunokám. Egy félárva. Akit nagyon féltek.

A családi adókedvezményekről pedig így nyilatkoztak az utcán megkérdezett emberek:

Nagyon jó dolog. Csak így maradjon.

Nekem van négy gyermekem és tizenegy unokám. Igen, érintenek. Kislányom most kapta meg akkor azt, hogy nem fizet személyi adót a munkahelyen, úgyhogy igen.

Egy érdekes kérdést is feltett a riporter a járókelőknek: „Ön szeretné, hogy az adók nőjenek Magyarországon?” A válasz erre egyértelmű volt:

Hát, ez egy eléggé furcsa kérdés. Én nem tudom, ki az, aki akarja. Én nem.

– felelte egy hölgy.

A héten még ki lehet tölteni a nemzeti konzultációt, amelyet akár online is vissza lehet küldeni. IDE kattintva töltheted ki még ma.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu