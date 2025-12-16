„Hülye p*csa”, „te mocskos ku*va” – így szidták a gyermekvédelmi alkalmazottakat Magyar Péter kommentelői
Ismét megmutatkozott a tiszás „szeretország”. Magyar Péter kommentelői az intézmény igazgatójának édesanyját szidták.
Magyar Péter kommentelői válogatott sértésekkel gyalázták az óbudai Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon alkalmazottait, akiknek az egyetlen bűne az volt, hogy az intézmény előtt vették át a Tisza-elnök adományait. A tiszás szavazók többek közt az intézmény igazgatójának édesanyját szidták, miközben folyamatosan azzal vádolták hazudik – írja a Ripost.
Magyar Pétert kedd délelőtt vitt ajándékokat az óbudai gyermekvédelmi intézménybe, ahol az otthon igazgatóhelyettese és két másik munkatársa fogadta a pártelnököt, akit többek közt narancslével is megkínálták. Az intézmény alkalmazottai a helyszínen megköszönték az ajándékokat Magyar Péternek, majd arról tájékoztatták, hogy azokat az épület előtt szeretnék átvenni.
Ezen a ponton a tiszás kommentelők teljesen kivetkőztek az emberi mivoltukból, és módszeresen gyalázni kezdték a gyermekvédelmi szakembereket.
Magyar Péter hívei a következőket írták a szociális ágazatban dolgozókról:
Ez a nő beteg
Te szemét
Az a két mocsok nem szégyelli magát?
A jó kurva anyját a »megbízott« igazgatóasszonynak
Te kurva, hazudol, annyira félsz, de érted megy még a mai nap
