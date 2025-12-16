Magyar Péter kommentelői válogatott sértésekkel gyalázták az óbudai Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon alkalmazottait, akiknek az egyetlen bűne az volt, hogy az intézmény előtt vették át a Tisza-elnök adományait. A tiszás szavazók többek közt az intézmény igazgatójának édesanyját szidták, miközben folyamatosan azzal vádolták hazudik – írja a Ripost.

„Hülye p*csa”, „te mocskos ku*va” – így szidták a gyermekvédelmi alkalmazottakat Magyar Péter kommentelői

Magyar Pétert kedd délelőtt vitt ajándékokat az óbudai gyermekvédelmi intézménybe, ahol az otthon igazgatóhelyettese és két másik munkatársa fogadta a pártelnököt, akit többek közt narancslével is megkínálták. Az intézmény alkalmazottai a helyszínen megköszönték az ajándékokat Magyar Péternek, majd arról tájékoztatták, hogy azokat az épület előtt szeretnék átvenni.

Ezen a ponton a tiszás kommentelők teljesen kivetkőztek az emberi mivoltukból, és módszeresen gyalázni kezdték a gyermekvédelmi szakembereket.

Magyar Péter hívei a következőket írták a szociális ágazatban dolgozókról:

Ez a nő beteg

Te szemét

Az a két mocsok nem szégyelli magát?

A jó kurva anyját a »megbízott« igazgatóasszonynak