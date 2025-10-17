Elhunyt Egyed Zsolt, a Jobbik egykori képviselője
Sneider Tamás, a Jobbik egykori elnöke közölte Facebook-posztban a gyászhírt.
„Egyed Zsolt jobbikos országgyűlési képviselőtársam ötvenegy évesen elhunyt” – írta Facebook-bejegyzésében Sneider Tamás, a Jobbik korábbi elnöke.
„Életvidám, humoros bajtársunk volt, aki 150 parlamenti felszólalásban és rengeteg előterjesztésben állt ki a borsodi emberekért, az elesettekért, bajban lévőkért. Az állatvédelem sorsát is kezdettől fogva a szívén viselte. Isten nyugosztaljon Zsolt!” – írta a gyászhírben Sneider.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre