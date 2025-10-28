RETRO RÁDIÓ

Az ukrán katonák belefáradtak a háborúba a német lap szerint

A Berliner Zeitung szerint a kimerültség, a korrupció és a kényszerű mozgósítás a végsőkig sújtja az ukrán hadsereget.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.28. 11:44
Az elmúlt három és fél évben, vagyis az orosz-ukrán háború kitörése óta mintegy 290 000 büntetőeljárás indult Ukrajnában katonák ellen dezertálás vagy engedély nélküli távollét miatt. A Berliner Zeitung felhívja a figyelmet, hogy ez az óriási szám megegyezik a német hadsereg (Bundeswehr) teljes létszámával - írja a Ripost.

Fotó:  Bumble Dee / Shutterstock

Ukrajnában azonban szinte mindenki tudja, hogy ez nem a teljes adat. A 290 ezer eljárás csak a bejelentett esetek. Sok parancsnok azonban nem meri jelenteni a dezertőröket, mert félnek attól, hogy rajtuk csattanna az ostor. A német lap szerint tavaly év végén már egyértelművé vált, hogy tarthatatlan a helyzet, ezért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amnesztiát hirdetett, és kijelentette, hogy aki visszatér az ukrán seregbe, annak semmilyen retorzióval nem kell számolnia. A program sikeressége elenyészőnek mondható.

Az ukránok ezért most a másik véglettel próbálkoznak, egy olyan törvényen dolgoznak, amely sokkal szigorúbb büntetést szabna ki azokra, akik nem tesznek eleget a sorkatonai szolgálatnak. Sok parancsnok szerint azonban ez sem fogja megoldani a problémát.

Az okok ugyanis mélyebbre nyúlnak:

  • kimerültség, 
  • nem megfelelő kiképzés, 
  • nem egyértelmű szolgálati beosztás, 
  • kiábrándultság,
  • alacsony fizetések, 
  • korrupció, 
  • gyenge katonai vezetés és a felettesekbe vetett súlyos bizalomvesztés, akiknek kockázatos parancsai gyakran súlyos veszteségekhez vezetnek.
    Ráadásul jól láthatóan a kényszersorozás sem hoz megoldást: sokan már a kiképzés alatt megszöknek, míg a fronton szolgálók családtagjai a szolgálati idők korlátozását és a terhek igazságosabb megosztását követelik.

Az üggyel kapcsolatban egyre nagyobb társadalmi feszültség figyelhető meg. A katonák feleségei és anyái egységekbe tömörülve követelik, hogy férjeik végre hazatérhessenek – és hogy a háború terhét igazságosan osszák meg mindazok között, akik hazájukat szolgálják.

A Berliner Zeitung a cikk végén megjegyzi, hogy bár a Nyugat továbbra is szállítja fegyvereket Ukrajnába, de ha így folytatódnak a dolgok, akkor hamarosan nem lesz ember Ukrajnában, aki használni tudná őket.

 

