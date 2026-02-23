Ha a Tisza kerül hatalomra, velük együtt a nagytőke is hatalomra kerül
Orbán Viktor fontos üzenetet osztott meg a Tisza Pártról.
Ha a Tisza kerül hatalomra, velük együtt a nagytőke is hatalomra kerül. És akkor nem lesz pardon: vissza fogják szedni azt a pénzt, amit mi a magyar családoknak adtunk az elmúlt 16 évben.
– írja Orbán Viktor Facebook-videójához.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre