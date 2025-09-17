RETRO RÁDIÓ

Magyar Péter mellett állva dudorodott Ruszin-Szendi ruhája, ekkor is viselhette a fegyverét!

Újabb botrányos részlet került napvilágra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.17. 20:46
Magyar Péter Ruszin-Szendi Romulusz fegyver

Sokatmondó felvételt mutatott a Magyar Nemzet, amely szerint máskor is éles fegyverrel jelenhetett meg rendezvényeken a fegyvermániás Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter szövetségese és kedvenc katonája. A mostani felvételeken konkrétan mellette állva dudorodik Ruszin-Szendi ruhája.

Máskor is hordhatta fegyverét egy nyilvános rendezvényen Ruszin Szendi Romulusz – derül ki a Magyar Nemzethez eljuttatott felvételből.  A Tisza Párt korábbi gyűlésén Magyar Péter mellett is fegyverrel pózolhatott Ruszin-Szendi Romulusz, itt vannak a képek, dudorodik a bukott vezérkari főnök kabátja.

Mutatjuk oldalról:

Fotó:Ripost

Mutatjuk hátulról is, itt igazán egyértelmű:

Fotó:Ripost

A Magyar Nemzet felidézi, hogy korábban erről írt a Honvédelmi miniszter is, aki szerint Ruszin-Szendi már akkor is fegyvert viselt, amikor civilként egy vacsorán egy volt vezérkari főnök születésnapját ünnepelték. Jelen volt minden volt vezérkarifőnök a feleségével együtt egy HM-ingatlanban, ahol külön felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől és emiatt intézkedni kellett.

 

Hogyan robbant ki Ruszin-Szendi fegyverbotránya?

Kevesen gondolnának arra, hogy ha valaki úgy dönt, hogy elmegy egy lakossági fórumra, akkor valakinél fegyver lesz. Még kevésbé valószínű, hogy a fegyveres maga az előadó lesz. Ez így történt azonban a Tisza Párt egyik lakossági fórumán, ahova Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán sétált be, és tartott előadást. A Tisza Pártnak és Magyar Péternek egyre nagyobb fejfájást okoz a Toka Tábornok, akiről lassan már több botrány derül ki, mint amennyi napja a politikában van. 

Ruszin-Szendi Romulusz egy fegyverrel jelenhetett meg a Tisza Párt egyik fórumán. Egykori helyettese szerint teli volt a tár

Amint arról korábban beszámoltunk fegyverrel a derekán jelent meg egy tiszás lakossági fórumon Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter kedvenc katonája. A hírek megjelenésekor először mélyen hallgatott ő is és a pártja is, majd elkezdtek hárítani és terelni. A baloldali dollármédia is gyors mosdatásba kezdett, láthatóan senki nem számított arra, ami ezután következett. 

Magyar Péter kényszerűen bevallotta, hogy a bizalmasa valóban fegyverrel ment az emberek közé.

Azóta megszólalt a bukott vezérkari főnök egykori helyettese is, aki szerint tragédia is történhetett volna, mivel jó eséllyel teli volt a fegyver tára. Pintér Ferenc azt is elárulta, hogy Ruszin-Szendinek nagyon rossz a szeme, már a főiskolai években kontaktlencsével sem találta el a céltáblát.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu