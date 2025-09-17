Magyar Péter mellett állva dudorodott Ruszin-Szendi ruhája, ekkor is viselhette a fegyverét!

Újabb botrányos részlet került napvilágra.
Sokatmondó felvételt mutatott a Magyar Nemzet, amely szerint máskor is éles fegyverrel jelenhetett meg rendezvényeken a fegyvermániás Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter szövetségese és kedvenc katonája. A mostani felvételeken konkrétan mellette állva dudorodik Ruszin-Szendi ruhája.
Máskor is hordhatta fegyverét egy nyilvános rendezvényen Ruszin Szendi Romulusz – derül ki a Magyar Nemzethez eljuttatott felvételből. A Tisza Párt korábbi gyűlésén Magyar Péter mellett is fegyverrel pózolhatott Ruszin-Szendi Romulusz, itt vannak a képek, dudorodik a bukott vezérkari főnök kabátja.
Mutatjuk oldalról:
Mutatjuk hátulról is, itt igazán egyértelmű:
A Magyar Nemzet felidézi, hogy korábban erről írt a Honvédelmi miniszter is, aki szerint Ruszin-Szendi már akkor is fegyvert viselt, amikor civilként egy vacsorán egy volt vezérkari főnök születésnapját ünnepelték. Jelen volt minden volt vezérkarifőnök a feleségével együtt egy HM-ingatlanban, ahol külön felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől és emiatt intézkedni kellett.
Kevesen gondolnának arra, hogy ha valaki úgy dönt, hogy elmegy egy lakossági fórumra, akkor valakinél fegyver lesz. Még kevésbé valószínű, hogy a fegyveres maga az előadó lesz. Ez így történt azonban a Tisza Párt egyik lakossági fórumán, ahova Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán sétált be, és tartott előadást. A Tisza Pártnak és Magyar Péternek egyre nagyobb fejfájást okoz a Toka Tábornok, akiről lassan már több botrány derül ki, mint amennyi napja a politikában van.
Amint arról korábban beszámoltunk fegyverrel a derekán jelent meg egy tiszás lakossági fórumon Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter kedvenc katonája. A hírek megjelenésekor először mélyen hallgatott ő is és a pártja is, majd elkezdtek hárítani és terelni. A baloldali dollármédia is gyors mosdatásba kezdett, láthatóan senki nem számított arra, ami ezután következett.
Magyar Péter kényszerűen bevallotta, hogy a bizalmasa valóban fegyverrel ment az emberek közé.
Azóta megszólalt a bukott vezérkari főnök egykori helyettese is, aki szerint tragédia is történhetett volna, mivel jó eséllyel teli volt a fegyver tára. Pintér Ferenc azt is elárulta, hogy Ruszin-Szendinek nagyon rossz a szeme, már a főiskolai években kontaktlencsével sem találta el a céltáblát.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.