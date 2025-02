13. havi nyugdíj: Európában ritkaság, Magyarország ragaszkodik hozzá

13. havi nyugdíj jár minden magyar nyugdíjasnak, automatikusan. Ezt most februárban kapták meg, a havi esedékes nyugdíjjal egyszerre. Így ebben a hónapban 12-én, szerdán több mint 2,5 millió ember bankszámláján jelent meg az emelt, dupla összeg, de a postások is megkezdték már a kézbesítést.

A 13. havi nyugdíjat van, ahová a postás viszi Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A magyar nyugdíjasok kivételes helyzetben vannak. Sem nemzetközi, sem európai viszonylatban nem elterjedt az, hogy az állam 13. havi nyugdíjat ad. Magyarországon kivételes a helyzet, mert a kormány 2022-ben visszaállította a baloldal által elvett 13.havi nyugdíjat, ami komoly anyagi segítséget jelent a magyar időseknek.

Mint ismeretes, Magyarországon régen is volt 13. havi nyugdíj, de azt 2009-ben elvette a Gyurcsány-kormány. A mostani kormány 2021-től fokozatosan visszaépítette, 2022-től pedig teljes egészében megkapják a nyugdíjasok.

A 13. havi nyugdíj jelentős segítség a magyar időseknek Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A legtöbb európai országban a 12 hónapra osztott nyugdíjrendszer az elterjedt, Magyarország azon kevesek egyike, ahol a nyugdíjasok évről évre plusz támogatásban is részesülnek. Az egy havinak megfelelő plusz juttatás pedig jelentős segítség.

13. havi nyugdíj csak néhány európai országban van

Van még néhány ország, ahol plusz havi juttatást kapnak a nyugdíjasok, de nem ez az általános. Európa 44 országából csupán 6 országban van hasonló. Ausztriában nem csak 13., de 14. havi nyugdíj is jár. Az egyiket télen, a másikat nyáron kapják meg az érintettek. Hasonló a helyzet Spanyolországban és Portugáliában is, ott is 14 havi nyugdíjat kapnak egy évben. Olaszországban is kapnak 13. havi pénzt a nyugdíjasok, év végén, karácsony tájékán. Tavaly pedig Svájcban is megszavazták a 13. havi nyugdíjat, de csak 2026-tól kapnak majd plusz egyhavi pénzt a svájci nyugdíjasok.

Bár kevés európai uniós országban van 13. havi nyugdíj, de azért van rá példa, ezért is érthetetlen, miért akarja Brüsszel megfosztani ettől a magyar nyugdíjasokat. Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette: amíg ő vezeti a kormányt, addig a nyugdíjasok biztosak lehetnek benne, hogy megkapják a 13. havi nyugdíjat, a magyar kormány nem enged a brüsszeli nyomásnak.