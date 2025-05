Lázálom – fotókiállítás a drogprevencióról

Várnak minden érdeklődőt Mackintosh Esther élete első fotókiállításának megnyitójára. A tárlatot Irsay-Nagy Balázs egyiptológus, Esther mentora nyitja meg. Az eseményen koncertet ad Hajós Eszter művésznő és duettpartnere, Bán Lilla.

Fotó: Pracor01

„A Lázálom című sorozat drogprevencióról szól, így erről is beszélgetünk - illetve szó lesz az elektronikus kütyük és az internet okos használatáról is. Játszunk majd kicsit együtt a közönséggel, nyerni is lehet és a finomságokból is mindenkinek jut majd.

Esther több fotós és videós díjat nyert az elmúlt években. «Lázálom» és «Lélekablakok» című sorozataiban újszerű, néhol megdöbbentő, pszichológiai mélységeket feltárni igyekvő portrékat láthatunk. A képek – még ha első ránézésre úgy is tűnhetnek – nincsenek digitálisan módosítva.”

Esther korengedménnyel, 13 évesen lett gimnazista, jelenleg előrehozott érettségire készül.

Amikor kamera van a kezében, elgondolkodásra késztető, lélekkel teli fotókat és videókat készít.

Időpont: május 9. (péntek) 15.00

Helyszín: Dési Huber István Művelődési Ház (Budapest, Toronyház u. 17/b, 1098)