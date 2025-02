Családi vasárnap - Csendet kérünk!

„Hallottál” már néma ordítást?

Bill Viola videóművész a NEO-ban kiállított három hangnélküli videójába nyerhettek betekintést a foglalkozáson, mely során megpróbálunk egy kicsit közelebb kerülni a művész világához. A kiállítás címe Csend, de mi azért beszélgetni és játszani is fogunk amellett, hogy a csend ezer arcára is felhívjuk a figyelmet. Szó lesz némafilmekről, sétálunk a sivatagban, átadunk egy fontos ajándékot. Némán veszekszünk és felfedezzük, hányféleképp fejezhetünk ki érzelmeket hangok nélkül – vagy akár magát a csendet és a zajt. Talán még arra is fény derül, mi köze lehet egymáshoz egy több száz éves festménynek, és egy modern videófelvételnek. A foglalkozás meditatív lezárásaként, a művészeti workshopon egyedi, színpompás mandalákat készítünk.



Tartsatok velünk ezen a különleges utazáson!

Ajánlott korosztály: 7-12 év

Jegyár:

gyerek: 2 000 forint / fő

felnőtt: 500 forint / fő

Időpont: február 16., 10.00

Helyszín: Millennium Háza (Budapest, Olof Palme stny. 1, 1146)