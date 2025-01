A szent füge magja - Filmszerész

A szent füge magja

(Daneh Anjeer Moghadas / The Seed of the Sacred Fig , iráni politikai thriller, 2024, 168 perc)

Fotó: facebook

A Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon a Greta Gerwig vezette zsűri a hazájában üldözött iráni rendező, Mohammad Raszulof alkotásának ítélte a Special Prize elnevezésű különdíjat.

A szent füge magja, ahogyan a rendező több korábbi filmje, köztük az Arany Medve-nyertes Nincs gonosz, titokban, az iráni hatóságok megkerülésével készült el.

Mohammad Raszulof rendezőre börtönbüntetés és korbácsolás várt hazájában, ahonnan kalandos módon sikerült elszöknie, és 2024 májusában részt tudott venni A szent füge magja premierjén Cannes-ban. A cannes-i premier óta a stáb több tagja is elmenekült Iránból.

16 éven aluliaknak nem ajánlott!

Időpont: január 29., 19.00

Helyszín: Cirko-Gejzír Filmszínház (Budapest, Balassi Bálint u. 15-17, 1055)