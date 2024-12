Időtlen tájak - Szabó Ábel festő- és grafikusművész kiállítása

A tárlatot Révész Emese művészettörténész, az ELTE BTK Művészettörténeti Intézet docense nyitja meg.

Szabó Ábel művészetének középpontjában a városi táj, különösen az ipari, külvárosi környezet áll. Képein ember nélküli, de mégis erőteljesen emberformálta helyeket ábrázol, amelyeken az ipari létesítmények, épületek, szerkezetek, az indusztriális környezet és a városi infrastruktúra az élő természet hiányában, szinte gépies magányban jelennek meg. Ezek a kihalt, posztapokaliptikus hangulatú tájak – ahol a civilizáció nyomai még érzékelhetőek, de az emberi jelenlét hiányzik – nemcsak a környezet, hanem a társadalom jövőjének kérdéseit is felvetik. A művész alkotásaival a történelem, a társadalmi és természeti változások, valamint az urbanizáció témaköreire reflektál, elgondolkodtatja a nézőt a modern civilizáció, a fejlődés és az emberiség viszonyáról.

Szabó Ábelt a 2010-es években még főként az elhagyatott gyárak és ipartelepek rideg esztétikája vonzotta, festészete a 2020-as évekre azonban oldottabbá vált, a kolorit, a színfoltok és a festői gesztusok egyre nagyobb szerepet kapnak művészetében. A festészet mellett ugyanakkor a grafika műfajához is visszatért, a Hegyvidék Galéria kiállításán legújabb monotípiáiból is bemutatásra kerül egy válogatás. Képeinek disztópikus világán keresztül a saját megfigyeléseit és reflexióit közvetíti, amelyekre elsősorban a precíz, fotórealisztikus ábrázolásmód, a mindennapok valóságának objektivitása jellemző, de a művészi absztrakció és az érzékeny megfigyelés is tetten érhető bennük.

Kiállításmegnyitó: december 11. (szerda) 18.00

Helyszín: Hegyvidék Galéria, 1126 Budapest, Királyhágó tér 10.

A kiállításmegnyitón való részvétel és a kiállítás megtekintése díjtalan.

A tárlat megtekinthető 2024. december 12-től 2025. január 18-ig. A Hegyvidék Galéria az ünnepek alatt, 2024. december 22. – 2025. január 1. között zárva tart.