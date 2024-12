Hatker hatkor – Terézváros modernkori közlekedése

Autók, villamosok, trolik, buszok, vonat: csupa olyan dolog, ami szervesen hozzátartozik a modern ember életéhez egy zsúfolt nagyváros kerületeiben. Nem kivétel Terézváros sem, amelynek gyökerei mélyre nyúlnak vissza, éppen ezért teljesen evidens, hogy első utcáit, tereit nem a villamosok és autók számára tervezték meg. Ezért aztán, ahogy más településeken is, itt is folyamatos kihívást jelentett a közlekedés megszervezése úgy, hogy az hatékonyan szolgálja az itt élő és más emberek céljait, de ne tegye élhetetlenné Terézvárost. A vonat (Nyugati pályaudvar), a villamos (Nagykörút), a földalatti (Andrássy út) egyaránt meghatározza ma a kerület életét, éppúgy, ahogy a piros trolik is (stb.). Az előadás e témákat járja körül.

Jegyár: 1 000 forint, terézvárosiaknak: 500 forint

Időpont: december 9., 18.00-19.00

Helyszín: Eötvös10 Művelődési Ház (Budapest, Eötvös u. 10, 1067)