Vár a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál!

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 2024. szeptember 26. és 29. között rendezi meg a 29. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált a Millenárison (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16–20.), melynek díszvendége az izlandi író, költő Jón Kalman Stefánsson lesz.

Ismét vár a könyvfesztivál!

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon immár hagyomány, hogy bemutatkozik egy-egy ország, régió kultúrája, irodalma, könyvkiadása. Ebben az évben Franciaország, a kortárs francia irodalom kap kiemelt figyelmet, a legjelentősebb francia kortárs írók részvétele mellett. Pierre Assouline, Arnaud Dudek, Didier Eribon, Magalie Le Huche, Maylis de Kerangal, Marie-Aude Murail, Pascale Robert-Diard és Zanzim legújabb vagy Magyarországon először megjelenő könyvét az itthoni olvasóközönség is kézbe veheti szeptember végén. A különböző műfajokban alkotó szerzők a mai francia irodalom legjavát képviselik – az ifjúsági irodalomtól a képregényen és a történelmi regényen át a társadalomtudományi esszéig. Számos nagy múltú francia könyvkiadó is tervez találkozót közép-európai partnereivel. A kortárs francia irodalmat bemutató stand hívószava a réflexion, vagyis reflexió, utalva arra, hogy a könyvek nemcsak új ajtókat nyitnak a világ felé, hanem tükröt is tartanak az olvasónak.

A négynapos rendezvénysorozat közel 150 kiállítóval, neves magyar és külföldi írókkal várja látogatóit a Millenáris B (Nagycsarnok) és D épületében (Üvegcsarnok), a Millenáris Parkban, az Európa Pontban és a Nemzeti Táncszínházban. A gyerekeknek kialakított Gyerek(b)irodalom a gyermekkönyvek és az olvasás népszerűsítése mellett színes programokkal várja a családosan kilátogatókat a D épületben.

