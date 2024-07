Király-nap - "a legpestibb utca legkirályabb napja"

Színpadi programok:

15:00-16:00 - Rézerdő lakói – a Brass in the Five és Méhes Csaba mesejáték

16:00-16:30 - Oszvald Marika & Faragó András „Topy” koncert

17:00-17:30 - Mályki bohóc artistaműsora (színpad előtt)

17:45-19:00 - Budapest Ragtime Band & Gájer Bálint koncert

20:00-21:15 - Magashegyi Underground

Fotó: Facebook

Király utca

15:00-18:00 - Csupa-csoda Vándorjátszótér

Anker köz

16:00-16:30 - Zenebatyu ökohangszer-bemutató

16:30-17:00 - Ethnosound – közös élménydobolás

19:30-20:00 - Mályki bohóc artistaműsora

19:00-19:30 - Ethnosound – közös élménydobolás

Asbóth utca

15:00-19:00 - MEO! Design vásár (Bekabag, Bíborlabor, Tatu, HocuSpoon, Zetaemme)

15:00-19:00 - Kézműves vásár (Szilvia Odry, Kata_knit_crochet, Dittafelt Ethical, Kötnikék)

15:00-19:00 - Kerületi vetélkedő fantasztikus nyereményekért – Műsorvezető: Abaházi Csaba

15:00-19:00 - Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény: családi alkotóműhely a szecesszió jegyében, kézműves foglalkozások, kvíz

15:00-19:00 - Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ: zsibvásár, csillámtetkó, Varázsdoboz játszóház

15:00-17:00 - Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár, Csányi5: Zsidó dalok Kardos Danival - Tanulj velünk énekelni héberül! Tudj meg többet a kelet-európai és a keleti zsidó zenéről!

15:00-19:00 - Erzsébetvárosi Önkormányzat: információs, tájékoztató pult

15:00-19:00 - K11 Művészeti és Kulturális Központ: kerületi kirakós, kvíz, információs pult

15:00-19:00 - Eötvös10: játékok, információs pult

A programokon a részvétel ingyenes.