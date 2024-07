Játszó-szerda: Horgász hétvége - interaktív színházi előadás

Július 3., szerda 10.00

Horgász hétvége - a Laniakea Színház előadása

Fotó: facebook

Csicsai Karcsi horgász hétvégéjére ezúttal magával viszi a szerelmét, Csillát is. Fontospillanat ez az ő közös életükben, ugyanis Karcsi most készül beavatni Csillát a horgászat rejtelmeibe. A pecakirándulás nem indul felhőtlenül: Csilla túlzott lelkesedése feszélyezi az általában egyedül horgászó Karcsit, és a páros horgára nemhogy egy csuka, de még egy kósza keszeg sem akad. Sorsuk azonban váratlan fordulatot vesz, amikor végül mégis kifognak egy halat, de nem is akármilyet: egy „valódi” aranyhalat, aki teljesíti három kívánságukat!

Három kívánság lehet sok, és lehet kevés – vajon hogyan kell megfogalmaznunk a legbelsőbb vágyainkat, hogy tényleg valóra váljanak?

2024. június 26. – augusztus 7.

Helyszín: József Attila-lakótelep, Nagyjátszótér (1098 Budapest, Csengettyű utca – Napfény utca sarka)

További időpontok:

Július 10., szerda 10.00

Az ördög kilenc kérdése - a Ládafia Bábszínház bábelőadása

Július 17., szerda 10.00

Violin király és Hanga királykisasszony - Joós Tamás interaktív, zenés előadása

Július 24., szerda 10.00

Sündisznócska lovagol - a Nefelejcs Bábszínház bábelőadása

Július 31., szerda 10.00

Balzsam tündér meséi

a Magyar Népmese Színház előadása

Augusztus 7., szerda 10.00

Egy húron pendülünk - a Pengetős Trió interaktív népzenei, néptáncos műsora

Minden program ingyenes.

Esőhelyszín: József Attila-lakótelepi Közösségi Ház (1098 Budapest, Toronyház utca 3./b)